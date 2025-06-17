Miniklerden Çevreye Duyarlı Defile

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da İsmet Paşa İlkokulu'nda öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları kıyafetlerle yıl sonu gösterisinde podyuma çıktılar. Etkinlikte halk oyunları, semazen gösterisi, tiyatro ve müzik dinletisi de yer aldı.

Miniklerden çevreye duyarlı defile

ELAZIĞ - Elazığ'da İsmet Paşa İlkokulu'nun yıl sonu gösterisinde öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları kıyafetlerle anlamlı bir defile sundu. Velilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte çaydaçıra, sema gösterisi, tiyatro ve müzik dinletisi de yer aldı.

Elazığ'daki İsmet Paşa İlkokulu idaresi tarafından "yıl sonu gösterisi" etkinliği düzenlendi. Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, geri dönüşüm ve atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetleri sergileyerek büyük alkış topladı. Pet şişeler, karton kutular, plastik kapaklar ve kullanılmayan kumaş parçalarıyla hazırlanan giysiler, öğrencilerin çevre bilincini yansıttı. Podyuma çıkan minikler, özgüvenli duruşları ve renkli kıyafetleriyle izleyenlere görsel bir şölen sundu. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Elazığ'a özgü "çaydaçıra" halk oyunuyla başladı. Ardından semazen gösterisiyle izleyenler manevi bir atmosfer yaşarken, öğrencilerin sergilediği tiyatro oyunu ve müzik dinletisi ise salonda keyifli anlar yaşattı.

Yıl sonu etkinliğini sadece bir gösteri değil, aynı zamanda öğrencilere sosyal sorumluluk, sanat ve kültürel değerleri bir arada sunma fırsatı olarak gördüklerini belirten İsmet Paşa İlkokulu Müdürü Mehmet Yıldız, "Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlatmış olduğu OTİS Projesi kapsamında okul olarak yıl sonu etkinlik gösterilerini yapmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Okul olarak şunu çok iyi biliyoruz, çocuklarımızın psikososyal gelişiminde sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemini bilen bir okuluz. Bu kapsamda bir yıl boyunca halk eğitim müdürlüğümüzün desteği ile okulumuzda bir çok çalışma gerçekleştirdik. Bunların arasında, semazeni tiyatro, folklor, resim var. Minik yüreklerimizin bugün çok heyecanlı, bizler heyecanlıyız. Bu heyecanımıza ortak olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Güncel
Bakanlıktan English Home'un ürünü için toplatma kararı

Bu ürünü evinizde kullanıyorsanız hemen atın! Satışı yasaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel, elinde mazotla kürsüye çıktı: Al sana 50 TL'lik mazot

Kürsüye bu şekilde çıktı! Elindeki şişeye bakın kaç lira ödemiş
Transfer bitti! Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu

Transfer bitti! Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor

33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
title