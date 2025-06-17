Miniklerden çevreye duyarlı defile

ELAZIĞ - Elazığ'da İsmet Paşa İlkokulu'nun yıl sonu gösterisinde öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları kıyafetlerle anlamlı bir defile sundu. Velilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte çaydaçıra, sema gösterisi, tiyatro ve müzik dinletisi de yer aldı.

Elazığ'daki İsmet Paşa İlkokulu idaresi tarafından "yıl sonu gösterisi" etkinliği düzenlendi. Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, geri dönüşüm ve atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetleri sergileyerek büyük alkış topladı. Pet şişeler, karton kutular, plastik kapaklar ve kullanılmayan kumaş parçalarıyla hazırlanan giysiler, öğrencilerin çevre bilincini yansıttı. Podyuma çıkan minikler, özgüvenli duruşları ve renkli kıyafetleriyle izleyenlere görsel bir şölen sundu. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Elazığ'a özgü "çaydaçıra" halk oyunuyla başladı. Ardından semazen gösterisiyle izleyenler manevi bir atmosfer yaşarken, öğrencilerin sergilediği tiyatro oyunu ve müzik dinletisi ise salonda keyifli anlar yaşattı.

Yıl sonu etkinliğini sadece bir gösteri değil, aynı zamanda öğrencilere sosyal sorumluluk, sanat ve kültürel değerleri bir arada sunma fırsatı olarak gördüklerini belirten İsmet Paşa İlkokulu Müdürü Mehmet Yıldız, "Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlatmış olduğu OTİS Projesi kapsamında okul olarak yıl sonu etkinlik gösterilerini yapmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Okul olarak şunu çok iyi biliyoruz, çocuklarımızın psikososyal gelişiminde sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemini bilen bir okuluz. Bu kapsamda bir yıl boyunca halk eğitim müdürlüğümüzün desteği ile okulumuzda bir çok çalışma gerçekleştirdik. Bunların arasında, semazeni tiyatro, folklor, resim var. Minik yüreklerimizin bugün çok heyecanlı, bizler heyecanlıyız. Bu heyecanımıza ortak olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" dedi.