Miniklerden Çevre Temizliği Örneği

Bu defa büyüklerin kirlettiğini minikler temizledi

ERZURUM - Erzurum'da bir grup anaokulu öğrencisi öğretmenlerinin nezaretinde hem büyüklerinin kirlettiği çevreyi temizlediler hem de çevre adına anlamlı mesajlar verdi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Hilalkent 125. Yıl Anaokulu öğrencileri herkese örnek olacak bir çevre faaliyeti yaptı. Anaokulu çocukları 8 yıldır gönüllü olarak doğa temizliği yapan A.Kerim Erzeneoğlu ve öğretmenlerinin denetiminde onlarca poşet çöp topladı. Atatürk Üniversitesi kampüsü içinde bulunan ormanlık alanda önce ellerine eldivenleri takan minikler daha sonra adeta bir oyun oynar gibi çevredeki çöpleri topladılar. Çöp toplama konusunda yarışa giren minikler kısa sürede onlarca poşete çöpleri doldurdular.

Arkadaşları adına konuşan Ömer Asaf Ay, Fatma Zelal Budakoğlu, Yavuz Erbek ve Hafsa Tuana Şahin'in büyüklerine gönderdikleri "Çevreyi temiz tutun, bizlere temiz bir çevre bırakın" özetindeki mesajları anlamlı bulundu.

Hilalkent 125. Yıl Anaokulu Müdür Yardımcısı Tuba Nur Kaya hem büyüklere çevre temizliği noktasında mesaj vermek hem de çocuklara temiz çevre alışkanlığı kazandırmak için bir araya geldiklerini vurguladı.

Çevre gönüllüsü A.Kerim Erzeneoğlu ise çocukların çevredeki çöpleri toplarken verdikleri mesajların yarınlara dair umut verdiğini söyledi ve çocuklara gönüllü hizmetlerinden dolayı birer teşekkür belgesi verdiklerini söyledi.