Miniklerden can dostlara ziyaret

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Mahalle kreşlerindeki minikler ve öğretmenleri Akhisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı ekipler ile birlikte ilk olarak Akhisar'da şehir merkezinde bir çok farklı alana yerleştirilen otomatik mamamatikler ziyaret edildi. Göler alanında bulunan mamamatiki ziyaret eden minikler buradan sokak hayvanlarına nasıl bir yarar sağlandığı anlatıldı.

Minikler daha sonra yine Akhisar Belediyesi tarafından Türkiye'de örnek bir proje olan "Akhisar Belediyesi Doğal Yaşam Parkı" alanını ziyaret ederek burada can dostları ile buluştu ve keyifli bir gün geçirdiler.

Akhisar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi, "Akhisar Belediyesi Mahalle Kreşlerimizin öğrencileri 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde, Doğal Yaşam Parkı'mızı ziyaret ederek hem hayvan sevgisi ve çevre bilinci edindi hem de keyifli vakitler geçirdi. Tüm hayvanseverleri parkımıza bekliyoruz"

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