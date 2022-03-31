Minikler kendileri için tasarlanan kütüphaneyi sevdi

Türkiye'deki sayılı "bebek ve çocuk kütüphaneleri"nden biri olan Tokat'taki kütüphaneden 0-3 yaş grubu ve okul öncesi 10 bin çocuk yararlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2019 yılında Tokat'ta kurulan "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi" Karşıyaka Mahallesi'nde müstakil bir binada hizmet veriyor.

Ebeveynleri tarafından kütüphaneye getirilen 0-3 yaş grubu ve okul öncesi çocuklar, kendileri için tasarlanan kütüphanede hem oyun oynuyor hem de kitaplarla iç içe vakit geçiriyor. Ebeveynler kitap okurken, kütüphane görevlileri de çocuklara masal anlatıyor.

Kütüphanede, 0-3 yaş grubu çocukların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sağlayacak etkinlikler de yapılıyor.

Tokat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi açıldığı günden bugüne kadar 10 bin minik "okuyucuyu" ağırladı.

Kütüphaneyi ziyaret eden Vali Ozan Balcı, velilerle sohbet etti, çocuklara masal okudu.

Balcı, AA muhabirine, çocukların ruhsal ve fiziksel anlamdaki gelişimlerini çok önemsediklerini söyledi.

Çocuklara çok küçük yaşta kitap sevgisini kazandırmak için böyle bir kütüphanenin Tokat'a kazandırıldığını ifade eden Balcı, şöyle devam etti:

"Çocukları çok seviyoruz. Onların her alanda iyi yetişmelerini önemsiyoruz. Bu anlamda müstakil Türkiye'nin de sayılı bebek kütüphanesini kurduk. Çok da güzel oldu. Kütüphanemize 0-3 yaş arasındaki çocuklarımız anneleri ile geliyorlar, burada masallar dinliyorlar. Çocuklar çeşitli objeler ile oynuyorlar, öğretmenleri ve anneleri ile, öğretmenleri masal okuyor. Çocuklar yarın kitap okuyacaklar. Bunun ön safhası olarak kitabı obje olarak tanıyorlar. Güzel masal ve hikayeler ile buluşuyorlar. Onların zihinsel kişisel gelişimlerine çok katkı sağlıyor. Bunu çok çok önemsiyorum. İnşallah bir veya 2 tane daha Tokat'a bebek kütüphanesi yapacağız."

"Çocuk eğitimi ileriki yaşlardaki eğitimin temeli"

Okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapan Vali Balcı, "Tokat'ta bağımsız 22 anaokulunu yapıyoruz. Bağımsız anaokulu varlığımızı iki katına çıkartacağız, 160'a yakın dersliğimiz olacak. Çocuk eğitimi ileriki yaşlardaki eğitimin temeli. İleriki yaştaki çocukların başarılı olabilmeleri için okul öncesine öncelik verilmesi gerekiyor. Bizlerin yönetici olarak bir görevleri de şehri gelecek kuşak ve nesiller için hazırlamak." dedi.

Bebek kütüphanesini çok sevdiğini ve zaman zaman ziyaret ettiğini belirten Balcı, "Çocukları çok seviyoruz. Onları geleceğe hazırlamak keyif veriyor. Tokat'ta 250 okul kütüphanesi yaptık. Kitabı çok önemsiyorum. Bebek kütüphanesinde çocuklara kitap okunuyor, kitap sevgisi aşılanıyor. Çocuk kitap okuyucusu olmayan toplumların yetişkin okuyucusu olmaz. Bebek kütüphanesinin böyle de bir özelliği var. Kitap okumaya da müthiş katkı sağlıyor. Çocukların her alandaki gelişmelerine de çok büyük katkı sağlamış olacak." diye konuştu.

"Buraya geldiğimizden itibaren çocuğumda artı yönde gelişmeler oldu"

Çocuğunu kütüphaneye getiren annelerden Hande Ekşi, bebek kütüphanesini sosyal medyadan gördüğünü dile getirerek, "Kızım 4 yaşında, evde tek başına sıkılıyordu onu buraya getirdim, arkadaş çevresi oldu. Güzel geçti. Burada yaptığı etkinlikleri evde de yapmak istiyor. Öğretmenlere teşekkür ediyorum. Herkesin gelmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Buket Yel ise "Şu an güzel etkinlikler yapılıyor. Hocalarımız sayesinde, onlara teşekkür ediyorum. Çocuğun pedagojik gelişmesi açısından çok etkili. Buraya geldiğimizden itibaren çocuğumda artı yönde gelişmeler oldu. Bütün ailelerin buraya aktif bir şekilde gelmelerini istiyorum." dedi.

Hümeyra Yücel de "Bebek kütüphanesine devam ediyoruz. Oğlum Emrullah 5 yaşında burada akranlarıyla kaynaşmış oluyorlar. Devletimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çocuklar da kütüphaneyi sevdiklerini dile getirdi.