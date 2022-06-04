Minikler fidan dikerek Çevre Haftası'nı kutladı - Haberler

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Minikler fidan dikerek Çevre Haftası'nı kutladı

İhlas Haber Ajansı - Onur Altındağ - Güncel
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Minikler fidan dikerek Çevre Haftası'nı kutladı Zonguldak'ta Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde minikler fidan dikerek çevrenin önemine dikkat çekti.

Minikler fidan dikerek Çevre Haftası'nı kutladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde minikler fidan dikerek çevrenin önemine dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de yer aldığı etkinlikte Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ve beraberindekiler de fidan dikti.

Etkinlikte jandarma ekipleri de hazır bulundu. Minikler fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi. Havadan dron ile de görüntülenen etkinlik hatıra fotoğrafı ile son buldu.

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Güncel

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