Minikler, can dostların haklarına dikkat çekti

Veterinerlik hizmetleriyle sokak hayvanlarının her türlü bakım ve rehabilitasyonunu yapan Gaziemir Belediyesi, 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü kapsamında öğrenciler için özel bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Belediye Başkanı Halil Arda, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu anasınıfı öğrencileri, Okul Müdürü Mevlüt Akar, öğretmenler ve veliler katıldı. Sokakta yaşayan hayvanların yaşam haklarına dikkat çekmek ve çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, başlarına belediyenin maskotu Gazo ve Nazo'nun görsellerinin yer aldığı taçlar taktı. Sevgi Yolu boyunca yürüyen çocuklar, ellerindeki dövizlerle de hayvanların yaşadığı sıkıntılara ve hayvanların haklarına dikkat çekti. Çocuklar, hep bir ağızdan onlar bizim dostumuz mesajı verdi. Etkinliğin sonunda belediye ekipleri, sokak havyalarını beslemeleri için çocuklara mama dağıttı.

Etkinliğe katılan öğrencilerle sokak hayvanlarının hakları ve ihtiyaçları hakkında sohbet eden Başkan Arda, "Can dostlarımızın her zaman yanında olacağız" diye konuştu. Veterinerlik Hizmetleri kapsamında sokak hayvanlarının kısırlaştırma, salgın hastalıklara karşı aşılama, sahiplendirme, kimliklendirip kayıt altına alma, barınma, ilaçlama ve tedavi gibi tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarının altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalıştıklarını söyledi.

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