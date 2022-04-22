Minikler Burak Kut ile coştu

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Samsun'a gelen sanatçı Burak Kut, miniklere unutulmaz bir konser verdi.

Büyükşehir Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Öğrenciler tarafından 23 Nisan şiirlerinin okunmasının akabinde sırasıyla piyano, bağlama, keman, gösterileri gerçekleşti. Ellerinde Türk bayrakları ile salonu dolduran minikler müzik dinletisini ayakta alkışladı. Sonrasında gerçekleşen koro ve oratoryo gösterileri yine herkes tarafından beğeni topladı.

Burak Kut coşturdu

23 Nisan etkinleri çerçevesinde Büyükşehir Sanat Merkezi'ne gelen sanatçı Burak Kut ilk olarak miniklerin yaptığı resimleri inceledi. Akabinde sahneye çıkan Burak Kut en sevilen şarkılarını seslendirdi. Miniklerin de sahneye çıkmasıyla ortam daha da hareketlendi. Burak Kut miniklerle sahnede dans ederek onları doyasıya eğlendirdi. Miniklerde Kut'un şarkılarına danslarıyla eşlik etti. Konser sonrası öğrenciler Burak Kut ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

"23 Nisan, kızım olduktan sonra daha farklı bir anlam kazanmaya başladı"

Açıklamalarda bulunan Burak Kut, "23 Nisan'ın yeri bambaşkadır. Çok mutluyum. Dünya tek olan bu bayram Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanıdır. Her zaman içimin heyecan duyduğu bir bayramdır. Tabii, benim için ayrıcalığı kızım olduktan sonra daha farklı bir anlam kazanmaya başladı. Onunla beraber kutlamalar başladı. Bugün tabii çok sevdiğim bir şehirdeyim. Sıcak insanların olduğu bu şehirde dostlar beni davet etti. Ben de koşa koşa geldim. Miniklerimizin resimlerine baktım. Çok güzel resimler çizmişler. Onların günü bugün. Gönüllerini almaya çalışacağız. Tüm çocuklarımızın ve ülkemizin bu bayramı kutlu olsun" dedi.

Etkinlik, vatandaşların Burak Kut ile fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.