MİNİK YÜREKLER 23 NİSAN HAYALİNİ TUVALLERE YANSITIYOR

MERSİN'in Erdemli ilçesinde minik öğrenciler, Çocuk Sokağı'nda hayallerindeki 23 Nisan'ı tuvale resmediyorlar.

Sünger Bob'tan Tom ve Jerry'e, Nasrettin Hoca'dan Keloğlan'a birçok çizgi film karakterlerinin yer aldığı, her şeyin çocuklara özel tasarlandığı 'Çocuk Sokağı' renkli görüntülere sahne oldu.

Şehit Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Hacı Ömer Serin Anaokulu eğitim gören minik öğrencilere öğretmen ve Erdemli Belediyesi ressamları eşlik ediyor.

Resim çizen, şarkı söyleyip oyunlar oynayan minik yüreklerin mutlulukları ise gözlerinden okunuyor. Çocukların hayal kurmasına dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 'Erdemli Belediyesi Çocuk Sokağı'ndayız, biz çocuklarımızın hayallerini, 23 Nisan'la alakalı hayallerini resmetmelerini istedik. Çocuklarımızın 23 Nisan'a dair hayalleri gerçekten mükemmel, yaşları küçük olmasına rağmen. 23 Nisan'ın özel bir bayram olduğunu, sadece bizde kutlandığını dünyada ilk olduğunu ve Büyük Atatürk'ün Türk çocuklara armağan olduğunu çocuklarımızın tamamı biliyorlar. Bunu tabi gelecek kuşaklara aktarması hassaten önemli. Dünya var olduğu müddetçe, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de var olacak diyoruz. Çünkü biz büyük Atatürk'ten devraldığımız bu kutsal emaneti daha da yükseğe, daha da yukarıya, daha da mükemmele çocuklarımızla birlikte taşıyacağız. Çocuklarımızın elbette boş yetişmemesi lazım. Vatan, millet, bayrak ve milli, manevi hassasiyetlerimizi doruğa çıkaran hayallerin olması lazım. Biz de burada 23 Nisan gibi büyük Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bir bayramı çocuklarımızın belleğine nakşetmeye çalışıyoruz ve 23 Nisan'a dair hayallerini çocuklarımızın geleceğe taşımalarını istiyoruz ve bunun için çocuk sokağındayız, 23 Nisan'ı çocuklarımızın resmetmesini istiyoruz ' diye konuştu.

23 Nisan'da resim yaptığı için çok mutlu olduğunu ifade eden kreş öğrencisi Ender Efe Tok, 'Yağmur çizdim, ağaç çizdim, güzel bir resim yaptım. 23 Nisan benim bayramım' dedi. Hayalindeki 23 Nisan'ı çizdiği için mutlu olduğunu ifade eden kreş öğrencisi Ali Efe Kurt, 'Bugün hayalimdeki 23 Nisan'ı çiziyorum, çok mutluyum' diye konuştu. Tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayan kreş öğrencisi Erva Taşçı, 'Atatürk'ü çok seviyorum bize bu bayramı hediye ettiği için. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan'ı kutlu olsun' dedi.

Öte yandan Erdemli Belediyesi Çocuk Sokağı'nda ki etkinlik iki gün boyunca devam edecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel