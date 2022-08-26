Minik Sevda'dan yürek yakan sözler: 'Annemin eski haline kavuşmasını istiyorum'

Manisa'da 3 yıl önce akciğer sertleşmesi teşhisi konulan ve oksijen makinesine bağlı olarak yaşayan 3 çocuk annesi Aysel Yağcılar doktorlardan hastalığına çare arıyor. Talihsiz kadının 10 yaşındaki kızı Sevda'nın ise "Annemin eski haline kavuşmasını istiyorum" sözleri yürek yakıyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hastalandıktan sonra eşi tarafından terk edilen ve 3 küçük çocuğuyla yaşam mücadelesi veren 33 yaşındaki Aysel Yağcılar, hastalığının tek tedavisinin akciğer nakli olduğunu öğrendiği günden beri korkarak yaşadığını ifade etti. Aysel Yağcılar'ın en büyük kızı Sevda Yağcılar ise annesinin hastalıktan önceki dönemlerini özlediğini ve annesiyle yeniden parklara gidip oyunlar oynamak istediğini söyledi.

Evli ve mutlu bir yaşamı varken 3 sene önce yakalandığı hastalığı yüzünden tüm hayatı değişen Aysel Yağcılar, "Bundan 3 sene önce bu hastalığa yakalandığımı öğrendim. Akciğer sertleşmesi ve hipertansiyon teşhisi koydular. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde bir süre tedavi gördüm. Evde oksijen tedavisine devam ediyorum. Sürekli oksijene bağlıyım. Doktorların dediğine göre ne kadar tedavi de görsem bu makineye bağlı da kalsam yine de tıkanıyorum, yoruluyorum, konuşmakta güçlük çekiyorum. Evde iş yapamıyorum, sokağa çıkamıyorum. Doktorlar akciğer nakli olmam gerektiğini söylüyor. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdiler. Orada bir hafta yattım. Doktor, akciğer naklinden başka bir tedavimin olmadığını söyledi. Eşimden 2 yıl önce ayrıldım. 3 tane çocuğum var. Onlarla ilgilenemiyorum. Buradan lavaboya bile gitsem tıkanıyorum" dedi.

Annesinin sağlığındayken geçirdikleri günleri özlediğini anlatan 10 yaşındaki Sevda Yağcılar ise şunları söyledi: "Annemin durumuna çok üzülüyorum. İyileşmesini çok istiyorum. Doktorlar anneme nakil yapacağını söylüyor ama masada kalma ihtimali varmış. Annemin eski haline kavuşmasını istiyorum ama olmuyor. Annem daha önceden bizi alıp gezdirirdi, çarşıya, parka gidip eğlenirdik. Annem hasta olunca hepsi kaldı. Annemi çok seviyorum, bir an önce iyileşmesini istiyorum."

(Önder Aydın - Sadık Cangel - İHA)