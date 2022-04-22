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Minik rektörün ilk talimatı kampüse oyun sahası kurulması oldu

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
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Minik rektörün ilk talimatı kampüse oyun sahası kurulması oldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne anaokulu öğrencisine devretti.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne anaokulu öğrencisine devretti.

Çankırı Özel İlk Adım Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102'nci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Rektör Çiftçi'yi ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Çiftçi, ziyarete gelen öğrencilere ikramda bulundu.

Çiftçi, yeni neslin kendilerine sunulan fiziki ve teknik imkanlardan dolayı şanslı bir nesil olduğunu söyledi.

Çocukların hepsinin gözlerinde zeka pırıltısı ve hayat enerjisi gördüğünü dile getiren Çiftçi, "Öğretmen ve okul yönetimimizi de tebrik ediyorum. Yaşlarına rağmen hepsi akıllı, zeki, saygılı, değerlerimizi bilen, dünyayı daha da güzelleştirecek düşünceleri olan çocuklar. İyi eğitim aldıkları ve çok girişimci bir nesil olacakları daha şimdiden belli. Bu bize ümit veriyor. Bize düşen de bu zeki ve heyecanlı nesle, iyi bir gelecek ve güçlü bir ülke hazırlamak." dedi.

Daha sonra Çiftçi, temsili olarak rektörlük makamını minik öğrenci Sefer Ahmet Çelebi'ye devretti. Rektörlük makamına oturan Çelebi de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş'ı makamına davet ederek, kampüste yarış pisti de olan oyun sahası kurulması talimatını verdi.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çankırı, Çiftçi, Güncel, Haberler

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