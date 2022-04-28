MİNİK ÖZALP, 13 AYDA 9 AMELİYATLA HAYATA TUTUNDU

KIBRIS'ta 13 ay önce dünyaya gelen Özalp Özdoğanoğlu, kısacık yaşamında tam 9 ameliyat oldu. Haziran ayında 10'uncu ameliyatına hazırlanan kısa bağırsak sendromu hastası Özalp bebeğin annesi Besime Özdoğanoğlu (30), En büyük hayalim çocuklarım Özalp ve Özker'i evimizin bahçesinde birlikte oyun oynarken görmek dedi.

Kıbrıs'ta 24 Mart 2021 tarihinde, kısa bağırsak sendromu ile dünyaya gelen Özalp Özdoğanoğlu, bugüne kadar 9 farklı operasyon geçirdi. Kısacık ömrünü hastanenin yoğun bakım servisinde ve ameliyathanede geçiren Özalp, annesi Besime Özdoğanoğlu ile İzmir'deki tedavisi nedeniyle babası Salih Özdoğanoğlu (32) ve 5 yaşındaki ağabeyi Özker'den aylarca ayrı kaldı. Minik Özalp, haziran ayında geçireceği 10'uncu ameliyatı öncesi ailesiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

Özalp'in doğumundan önce Kıbrıs'ta hemşire olarak çalışan Besime Özdoğanoğlu, minik oğlunun gözünü açtığı andan itibaren sağlık sorunları yaşadığını, tüm yaşamını onun tedavisine adadığını belirterek, şunları söyledi

Doğumdan sonra emzirdim ve yoğun şekilde kustu. 25 Mart'ta daha 1 günlükken tanı için ilk ameliyatını oldu. Kalın bağırsağının bir kısmının çok kalın, bir kısmının da kalem gibi geldiği belirlendi. Biopsi alındı ve sinir hücresi olup olmadığına bakıldı. 8-9 saatlik bir ameliyatta sinir hücresi bulundu. Kıbrıs'taki hastanede 'Bu çocuk yaşayamaz ve hayatını bu bağırsakla idame ettiremez' dediler. Yani bağırsağı çok kısa olduğu için yeterince beslenemeyip hayatını kaybedebileceğini öğrendim. Kıbrıs'ta tek vakayız. Bebeği elime verdiler, 'Yaşatabiliyorsanız yaşatın' dediler. Bizi, Ankara'ya sevk ettiler. 9 Nisan'da Ankara'da beslenmesini sağlayan damarlarla ilgili yeni bir ameliyat olması gerekti. Derisinin altına ana damarlardan beslenmesini sağlayan port takıldı. 3 ay kadar Ankara'da kaldık. Port enfeksiyon kaptığı için tekrar çıkarılıp, takılması gerekti. Bunların hepsi ayrı birer ameliyattı çünkü her seferinde anestezi aldı.

Özalp 3 aylıkken İzmir'e geldiklerini ve tedaviye Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiklerini anlatan Besime Özdoğanoğlu, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Çelik'in yaptığı ameliyatla bağırsağı açık olan minik Özalp'e stoma torbası takıldığını anlattı.

HAZİRAN'DA 10'UNCU AMELİYATI OLACAK

Haziran ayında yeni bir ameliyat olmayı beklediklerini, bir anne olarak zor zamanlar yaşasa da geleceğe umutla baktığını söyleyen Besime Özdoğanoğlu şöyle devam etti

Oğlum Özalp, İzmir'e geldikten sonra bağırsağı genişlediği için yeni bir ameliyat oldu. 13 saat süren ameliyatla bağırsağını ikiye ayırıp tekrar birleştirdiler. Özalp yoğun bakımda kaldı. Ameliyattan sonraki beşinci gün dikişleri açıldı. Yeniden ameliyata alıp bağırsağını tekrar ayırdılar. Karnında iki ostomisi vardı bir tane daha açıldı. İlk 4-5 ameliyatını bağırsakla ilgili, teşhis koymak ve bağırsağı uzatmak amacıyla geçirdi. Beslenmesini sağlayan portun takılması için birçok kez ameliyat geçirdi. Enfeksiyona çok açık bir sistem. O nedenle defalarca bıçak altına yattı. Bir anne olarak kötü hissettim. Doğum yaptım ve çocuğa çok bağlandım ama 'Bu çocuk yaşamaz' dediler. Vücudundaki yaraları görmek bile beni çok üzüyordu. Haziran ayında yapılacak ameliyatta torbası yine kalacak adaptasyonuna bakılacak. Bağırsağı genişlediyse yama yapılacak. Genişlemediyse genişletme ameliyatı yapılacak. En büyük hayalim çocuklarım Özalp ve Özker'i evimizin bahçesinde birlikte oyun oynarken görmek.

'ÖZALP GÜÇLÜ DURDU'

Kıbrıs'ta gardiyan olarak çalışan Salih Özdoğanoğlu da Oğlumuzun tedavisi bizim için zor bir süreç oldu ama inşallah üstesinden geleceğiz Allah'ın yardımıyla. Kötü zamanlar geçirdik ama birbirimize daha çok bağlandık. Özalp de bizi yalnız bırakmadı, güçlü durdu. Kıbrıs'taki evimizde birlikte mutlu olacağımız günleri bekliyoruz.

Demirören Haber Ajansı / Güncel