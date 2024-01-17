Minik öğrencilerin geri dönüşüm defilesi hayran bıraktı

Diyarbakır'da minik eller yaptığı kostümlerin defilesini gerçekleştirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, geri dönüşüm bilinci oluşturmak amacıyla minik çocukların velileriyle evde atık malzemelerden yaptığı kostümler, "Eko-Okullar" programı çerçevesinde defile gösterisinde hayranlıkla izlendi.

Merkez Kayapınar ilçesinde özel bir okulun anaokulunda eğitim gören 4-5 yaş grubu minik öğrenciler, "Eko-Okullar" programı çerçevesinde farkındalık oluşturmak adına geri dönüşüm malzemeleriyle ortaya çıkardıkları kostümlerin defilesini gerçekleştirdi.

Defilede öğrenciler, hem evlerden hem de okuldan topladıkları atık karton, plastik malzemeler ve poşetlerden öğretmen ve velilerin de yardımı ile yaptıkları kostümleri giydi. Süpermen, Batman astronot, prenses gibi birçok kostümle podyuma çıkan öğrencilerin defilesi hayranlıkla izlendi. 181 öğrencinin yer aldığı etkinlikte atıkların dönüşümüne dikkat çekildi.

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeni ve Eko-Okullar Koordinatörü Pelin Berrak, "Amacımız çocuklara çevre bilincini, çevre yönetimini ve sürdürülebilir projelerle ilgili bilgiler vermek ve aktarmaktır. Çocukları doğaya doğa temelli etkinliklerle duyarlı olmalarını sağlamak adına çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Geri dönüşüm atık malzemelerinin geriye dönüştürüle bilirliğini çocuklarımıza aksettirmek amacıyla yaptığımız bir projeydi bu. Çalışmamızı 181 öğrenciyle tamamladık. Velilerimiz, çocuklarıyla birlikte evde geriye dönüştürülebilir malzemelerle köstüm tasarladılar. Ortaya çıkan kostümlerin defilesini çocuklarla birlikte sunduk. Defilede; astronot, prenses, Spiderman, Batman, sağlıkçı, gibi birçok değişik kostümler yer aldı" dedi.

Eko Okullar programı hakkında konuşan Berrak, "Eko-Okullar programı okul öncesi, ilköğretim ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik kalkınma eğitimi veren bir uygulamadır. Biz de okulumuzda 3 yıldır programımızı uyguluyoruz. Biyolojik çeşitlilik, enerji tasarrufu, geri dönüşüm ve atık maddelere yönelik doğa temelli etkinliklerle bu bilinci çocuklarımıza aşılamak adına uyguluyoruz. Amacımız; daha güzel bir dünya, daha güzel bir Türkiye'de yaşamak" diye konuştu.

Eko-Okullar programıyla öğrencileri bilinçlendirmek için geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları defilenin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeni Dicle Gül ise, şunları kaydetti:

"Bu yıl 4 yaş grubunda minik öğrencilerimizle birlikte Eko-Okulu bilinçlendirmek adına geri dönüşüm defilesi hazırladık. Umarım çocuklarımız için yaralı olmuştur. Amacımız temiz bir gelecek ve doğayı korumak adına, tüm malzemelerin boşa harcanmaması için çocuklarımızla geri dönüşüm malzemelerinden elde edilen kostümle defile gerçekleştirdik."

Anaokulu öğrencisi Sercan Efe Kahraman ise, "Bugün okulumuzun düzenlediği projede çok eğlendim. Çöp poşetinden evde kıyafet yaptık. Sonra burada defile gerçekleştirip, çalan müzikle eğlendik" ifadelerinde bulundu.