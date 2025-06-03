Minik Öğrencilere Kamp Eğitimi Verildi

Minik Öğrencilere Kamp Eğitimi Verildi
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Düzce'de ilkokul öğrencileri, üniversite öğrencilerinin verdiği çadır kurma eğitimi ile kamp sevgisi yaşamaya başladı. Öğrenciler, kamp alanında yapılan aktivitelerle doğada nasıl kalacaklarını öğrendi.

Minik öğrencilerin kamp sevgisi

Öğrenciler çadır kurmayı öğrendi

DÜZCE - Düzce'de ilkokul öğrencilerinin kamp sevdasını öğrenen üniversiteli ağabeyleri, minik öğrencilerle buluşarak kamp eğitimi verdi. Öğrencilerin heyecanı yüzlerine yansıdı.

Düzce Meraklılar kulübü, Düzce'de ilkokul öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Eski Mengencik Köyü'nde bulunan ilkokul öğrencilerinin kamp hayali sevdası içerisinde olduklarını öğrenen Dümerang ekibi okula giderek öğrenciler ile buluştu. 90 öğrencinin bulunduğu okulda ki öğrencilere çadır kurma eğitimi verildi. Kamp esnasında yapılması gerekenler ile ilgili bilgileri de veren üniversite öğrencileri miniklerle kamp yapma sözü verdi. Düzce Meraklılar Kulübü yöneticisi Mehmet Ali Türedi, "Bugün Eski Mengencik köyünde ilkokul öğrencilerine hem izcilik kulübüne hem de onul öğrencilerine çadır kurma ve doğada nasıl kalınır onun ön gösterimini yaptık diyebiliriz. Burada çocuklara çadır kurma eğitimi verdik. Büyük bir heyecan ile dinlediler. Eylül ayında da ilkokul öğrencileri ve üniversite öğrencileri ortak bir kamp yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Güncel
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