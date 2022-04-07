Minik öğrencilere İtfaiyecilik anlatıldı

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi acil durumlarda müdahale hizmetleri, önleme ve denetim hizmetlerinin yanı sıra eğitimler dışında minik misafirleri ağırlıyor ve onları yangınlara karşı bilgilendiriyor. İtfaiye personeli, minik öğrencilere geleceğin itfaiyecileri olmaları için mesleği de tanıtıyor.

MİNİK İTFAİYECİLER

Türkan Dereli Anaokulu öğrencileri İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere itfaiye hizmet binası gezdirilerek itfaiyenin görevleri hakkında bilgilendirildi. Ayrıca müdahale araçları ile yangın ve kurtarma hizmetlerinde kullanılan malzemeler öğrencilere tanıtıldı. Hem eğitim hem de ziyaret amacı taşıyan etkinlikte öğrenciler itfaiyeyi ve itfaiyeciliği yakından tanıma fırsatı buldu.

YANGIN GÜVENLİĞİ

Kartepe Uzunçiftlik mevkiinde bulunan Hasan Paşa Kuran Kursu tarafından yapılan başvuru üzerine Yangın Güvenliği Semineri ve Meslek Tanıtımı gerçekleştirildi. Seminere kursta eğitim gören öğrenciler ile hocalar katıldı. Seminere öğrencilerin katılımı yoğun oldu.

GELECEĞİN İTFAİYECİLERİ

Seminerde yangının oluşumu, nedenleri ve zararları, yangın esnasında doğru hareket tarzı ile yangın tedbirleri ve 112 acil ihbar hattı hizmetleri başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler verildi. Özellikle acil durumda yapılması gerekenler, tahliye ve toplanma uygulamaları üzerine teorik bilgiler aktarıldı. Ayrıca, itfaiyecilik meslek tanıtımı da yapılarak itfaiyenin görevleri, kullandığı ekipman konularında çocuklara bilgiler sunuldu.

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