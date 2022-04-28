Minik öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtılıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da, minik öğrencilere 112 Acil Çağrı merkezi tanıtılıyor

Yardım talebi ve ihbarların tek çatı altında toplanması amacıyla başlatılan ve Haziran 2021'de ülke geneline yaygınlaştırılan 112 Acil Çağrı Merkezi projesi çerçevesinde Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünce okullardaki minik öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezinin tanımı yapıldı. İçeriği 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından hazırlanan afiş, video ve bildirici yazılar ile minik öğrenciler bilgilendiriliyor. Şuana kadar 21 anaokulunda 4 bine yakın öğrenciye verilen eğitimlerde itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri, polis ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri de yer alıyor. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde görevli Bahar Atlı, Semra Ariş ve Gizem Özbay tarafından verilen bilgilendirme eğitimleri sonrasında minik öğrencilere bilgilendirici boyama kitapları ve şapkalar ise hediye ediliyor.

Eğitimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulanırken Ramazan Bayramı sonrası ise yine 21 İlköğretim okulunda bulunan öğrencilere de bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler veren 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde görevli Bahar Atlı, "Biliyorsunuz ki 112 Acil Çağrı Merkezi artık entegreli bir şekilde hizmet veriyor. Yani itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri olarak hepimiz artık aynı çatı altında halkımıza hizmet veriyoruz. Bizlerde bu nedenle ana okul ve ilkokullarda bulunan öğrencilere paydaş kurumlardaki ekiplerle birlikte eğitimler veriyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere aranmaması gerektiğini sadece acil durumlarda aranmasının öneminden bahsediyoruz. ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Şuana kadar yaklaşık 4 bin öğrenciye ulaştık. Bayramdan sonrada ilkokullara gideceğiz. Çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecek. Bu eğitimlerin hayırlara vesile olmasını dilerken, halkımızın da gereksiz yere 112'yi meşgul etmemelerini rica ediyoruz" dedi.