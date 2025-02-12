Minik Öğrencilerden TUSAŞ'a Destek: Harçlıklarıyla Bağış Yaptılar

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ), Ankara'nın Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından harçlıklarını Türkiye'nin geleceğine destek için gönderen Kayseri'deki ilkokul öğrencilerini unutmadı.

Merkez Kocasinan ilçesindeki Abdül Halim Bezircilioğlu İlkokulu öğrencileri, 23 Ekim 2024'te TUSAŞ yerleşkesini hedef alan terör saldırısının ardından Türkiye'nin göklerdeki bağımsızlığına destek olmak amacıyla ailelerinden aldıkları harçlıklarla para biriktirdi.

Öğretmenleri Abdullah Durmuş ve Hande Karabulut'un desteğiyle biriktirdikleri 2 bin 170 lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının hesabına yatıran minikler, kaleme aldıkları duygu dolu mektup ile bağış makbuzunu TUSAŞ'a gönderdi.

Vatansever miniklere uçak ve insansız hava aracı maketi

Öğrencilerin "Büyüyünce sizin gibi ülkemizi güçlü yapmak için çalışacağız" ifadesinin yer aldığı mektubu okuyan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da minik öğrencilerin içten davranışına kayıtsız kalmadı. Demiroğlu, Kahramankazan yerleşkesinde üretilen uçak ve insansız hava araçlarının maketlerini öğrencilere göndererek bir mektup kaleme aldı.

Mektubunda miniklerin duygulandıran davranışının TUSAŞ çalışanlarına umut ve motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Demiroğlu, öğrencilerin ülkenin geleceğini düşündüğünü, kocaman yürekleriyle paylaşmanın ve birlik olmanın bilincinde olduklarını belirtti.

Öğrencilerin kalplerindeki iyilik ve vatanseverliğin hiç solmaması temennisinde bulunan Demiroğlu'nun mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Bizlere ulaştırdığınız ve içinde çok büyük anlamlar taşıyan hediyenizin, aynı göğe baktığımız ülkemizin yarınları için hepimize umut ve daha çok çalışmamız için motivasyon kaynağı olduğunu bilmenizi isterim. Sizlere yolladığımız hediyeler, şu anda TUSAŞ'ta üretilen ve ülkemizin güvenliğini sağlayan araçların maketleridir. Eminim ki sizler bu maketlerin asıllarını, tıpkı mühendis ağabeyleriniz, ablalarınız gibi gelecekte yapacak hatta bununla da yetinmeyip teknolojideki yeni gelişmelerle çok daha fazlasını başaracaksınız. Sizlere inancım tam ve sonsuzdur."

"Çocuklarımızdan yetenekli ve ilgisi olanları bu alana sevk etmek istiyoruz"

TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısının öğrencilerini çok üzdüğünü ifade eden 2-C sınıfı öğretmeni Abdullah Durmuş AA muhabirine, öğrencilerinin saldırının ardından kenetlenerek kumbaralarını okula getirdiğini ve harçlıklarını TUSAŞ'a göndermeye karar verdiklerini söyledi.

Öğrencilerinin duyarlı davranışlarının ardından TUSAŞ yetkililerine bir de mektup yazdıklarını anlatan Durmuş, TUSAŞ'ın da mektuba kayıtsız kalmadığını, maketler gönderdiğini söyledi.

Maketleri gören öğrencilerin tarifsiz sevinç yaşadığını dile getiren Durmuş, "TUSAŞ'a yapılan saldırı millet olarak hepimizi çok üzdü. Maddi ve manevi olarak onların yanında nasıl yer alabiliriz diye düşündük ve bir kampanya başlattık. Bu kampanyaya daha sonra 4-A sınıfı da dahil oldu. Aslında gönderilen miktar küçük ama yüreklerindeki vatan sevgisini göstermesi açısından bizim için değerliydi. Vatan sevgisi, yerli ve milli araçların tanıtılması bizler için çok önemli. Çocuklarımızdan yetenekli ve ilgisi olanları bu alana sevk etmek istiyoruz." diye konuştu.

Saldırının ardından öğrencileriyle maddi ve manevi TUSAŞ'ın yanında olmak amacıyla harekete geçtiklerini belirten 4-A sınıfı öğretmeni Hande Karabulut da TUSAŞ'taki bir personelin "Hainlere inat, daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" sözlerinin sınıftaki öğrencileri etkilediğini aktardı.

"İleride öğrencilerimin bu maketlerin gerçeğini yapacağına inanıyorum"

Öğrencileriyle her zaman gurur duyduğunu dile getiren Karabulut, "Gelecekte ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ'ta çalışacaklar. Beni arayıp onore edecekler. Şu an sınıfta maketlerini görüyorsunuz ama ben ileride öğrencilerimin bu maketlerin gerçeğini yapacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

4-A sınıfı öğrencisi Nehir Durmuş, saldırının ardından TUSAŞ'a destek olmak amacıyla harçlıklarıyla para biriktirdiklerini, mektup kaleme aldıklarını söyledi.

Maketleri görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Durmuş, "Ülkemizin göklerdeki tam bağımsızlığı için çok çalışacağız." dedi.

Maketi gönderen yetkililere teşekkür eden 2-C sınıfı öğrencisi Eylül Demirci de mühendis olmayı istediğini, ağabey ve ablalarının iyi uçaklar ürettiğini, kendisinin de daha iyilerini üretmeyi hedeflediğini kaydetti.