Minik öğrenciler yeteneklerini sergiledi

Ordu'da ilkokul öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen dönem sonu faaliyet projesi çerçevesinde yetenek yarışması düzenledi

ORDU - Ordu'da ilkokul öğrencileri, dönem sonu faaliyet projesi çerçevesinde düzenlenen yetenek yarışması ile hünerlerini sergiledi. 32 grubun katıldığı yarışmada öğrenciler, jüriden fazla puan alabilmek için çabaladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dönem sonu faaliyet haftası kapsamında, okullarda 15-18 Ocak tarihlerinde 4 gün sürecek etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler sanat, bilim, kültür ve sportif faaliyetlere katıldı. Ordu Haki Yener İlkokulu'nda 4 günde düzenlenen 18 etkinliğin yanı sıra 32 grubun katılımı ile 'Yetenek Sizsizini Haki Yener' isimli yarışma düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edilecek.

Düzenlenen yarışmalarda öğrenciler spor, sanat, müzik ve çeşitli alanlarda hünerlerini sergiledi. Yarışmada öğrenciler bireysel ve grup olarak sahneye çıkarken, öğretmenlerden oluşan jürilerin verdikleri puanlara göre göre dereceye girenler belirlendi.

Haki Yener İlkokulu Müdürü Levent Özzengin, "Milli Eğitim Bakanlığımız bu yıl ilk defa dönem sonu faaliyet projesi çerçevesinde tüm illerdeki okullara karne öncesi haftayı çocukların daha eğlenceli ve eğitici etkinliklerle geçirmesi adına proje başlattı. Biz de bu proje çerçevesinde Haki Yener İlkokulu olarak yaptığımız planlamalar ile son haftamızı çocuklarımızın sinema günleri, ebrü sanatı, kokulu taş uygulaması, gezi etkinlikleri şeklinde daha çok şenlik havasında bir hafta planladık. Etkinliklerimizin son gününde 'Yetenek Sizsiniz Haki Yener' yarışması ile 32 grubun katıldığı bir yetenek yarışması yaptık. Öğrencilerimiz sanat, spor, müzik ve farklı alanlarda yeteneklerini sergilediler. Jüri üyelerimizin verdikleri puanlarla da değerlendirme yaptık" diye konuştu.

"Çocuklar dönem sonu haftasında eğlenerek öğreniyor"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen proje ile çocukların eğlenerek öğrendiklerini söyleyen Müdür Özzengin, "Bakanlığımız, çocuklarımıza karne haftasından önceki dönemde onları daha çok sanat, bilim, kültür ve sporla iç içe olmaları, eğlenceli bir zaman geçirmeleri adına bu projeyi yaptı. Biz de bu projeyi okulumuzda yürüttük ve son haftamızı çok dolu geçirdik. Yaptığımız yetenek yarışmaları sonrasında jüri üyelerimizin verdiği puanlara göre ilk 3'e giren yarışmacıları seçtik, bu öğrencilerimi ödüllerini vereceğiz. Ayrıca yarışmaya giren tüm öğrencilere de teşvik anlamında hediyeler verilecek" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen yarışma programına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Kına, veliler ve öğrenciler katıldı.