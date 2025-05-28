Minik Öğrenciler Kıymalı Pide Yaparak Eğleniyor

Minik Öğrenciler Kıymalı Pide Yaparak Eğleniyor
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Samsun'daki İlkadım İlkokulu'nda gerçekleştirilen 'Yaşam Becerileri Atölyesi' projesi çerçevesinde öğrenciler, okul bahçesinde hamur açıp kıymalı pide yaptılar. Etkinlik, çocukların toprakla buluşmasını ve pratik beceriler kazanmasını sağlıyor.

Minik eller, okul bahçesinde hamur açıp kıymalı pide hazırladılar

İlkokuldaki 'Yaşam Becerileri Atölyesi" projesiyle öğrenciler okul bahçesinde eğlenceli bir çok etkinlik düzenledi

SAMSUN - Samsun'da ilkokuldaki "Yaşam Becerileri Atölyesi" projesiyle öğrenciler okul bahçesinde eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Minik eller okul bahçesinde hamur açıp kıymalı pide hazırlayarak etkinliğe katılanlara ikram ettiler.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan İlkadım İlkokulu'nda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen 'Okulumda Yaşam Becerileri Atölyesi' projesi, öğrencilere eğlenceli ve öğretici bir çok deneyimler yaşıyor. Veli, öğretmen ve öğrenci iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, okul bahçesinde bulunan taş fırında minik eller ilk kez kendi kıymalı pide ve pizzalarını yapmanın mutluluğunu yaşadı. Sınıf Öğretmenleri de pide ve pizzaları fırında pişirerek birlikte yediler. Etkinliğe katılan velilerde öğrencilerin hazırladığı meşhur kıymalı Samsun pidesinde yiyerek etkinlikte öğrencileri yalnız bırakmadılar.

İlkadım İlkokulu Müdürü Aydın Peker, "Büyükşehirin merkezindeki okulumuzda tarım ve hayvancılık etkinlikleri de yapıyoruz. Maalesef öğrencilerin bir çoğunun el ve ayakları toprağa temas etmeden günlerini geçiriyorlar. Çocuklarımızı toprakla buluşturuyoruz. Öğrencilerimiz tarım uygulama bahçesinde marul, çilek, domates gibi sebzeleri yetiştirirken aynı zamanda hobi bahçesinde bulunan tavuklar ve tavşanların bakımını da yapıyorlar. Çocuklar hayvanları hem besliyorlar hem de eğleniyorlar. Açık hava sınıfımızdaki atölye çalışmalarında geleneksel ve modern motiflerle öğrenciler kumaş boyama yapıyorlar. Öğrencilerimiz atölyede ebru sanatı, ağaç yakma, taş boyama, toprak kilden eşya yapma, atkı örme gibi etkinlikler yaparak becerilerini geliştiriyorlar. Ayrıyeten bahçemizde bir de akıl ve zeka oyunları sokağımız var. Öğrenciler açık havada burada zeka oyunları oynuyorlar. Becerileri temelli etkinlikler, kalıcı öğrenme sağlıyor. Proje kapsamında okulun bahçesinin bir bölümü açık hava sınıfı olarak düzenledik ve okul aile işbirliği ile taş fırın alınarak etkinliklere hazır hale getirdik" dedi.

Müdür Peker, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin temelinde beceri ve değerler eğitim var. 'Maarif Modeli'nin hedefleri doğrultusunda, öğrencilerimize teorik bilginin yanında pratik deneyimler, beceriler kazandırmak istiyoruz. Bugün onlar için unutulmaz bir anı oldu. Çocuklar mutfakta üretmenin keyfini yaşadı. Bu tür etkinlikler, sorumluluk alma ve takım çalışması becerilerini de geliştiriyor. Veli ve öğretmenlerimizin işbirliği ile ilerleyen günlerde Samsun pidesi, köy ekmeği, lahmacun, güveçte yöresel yemekler gibi devam edecek. İlerleyen süreçte hafta sonları bahçeyi velilerimizin hizmetine de açarak, taş fırında ekmek gibi benzer ihtiyaçları için de kullanmalarına izin vereceğiz. Okulumuz sadece öğrencilere değil velilerimize de hizmet edecek" dedi.

Etkinliğe katılan veliler, projenin çocukların özgüven ve becerilerini geliştirdiğini belirterek memnuniyetlerini ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Güncel
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