Uyum Haftası'nda Fidan Dikimi Etkinliği

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler için düzenlenen "Uyum Haftası" kapsamında fidan dikimi etkinliği yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi ve ilkokula yeni başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimleri kapsamında, doğa sevgisinin kazandırılması, "yeşil vatan"ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla ülke genelinde "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri düzenledi.

Başkentte Eryaman Şehit Rıfat Çelik İlkokulu'ndaki etkinliklerde, minik öğrenciler velileriyle birlikte öğretmenlerinin rehberliğinde kendilerine özel temin edilen fidanları dikti, onlara can suyunu verdi.

İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi Karen Ecevit, fidanları büyütebileceği için çok mutlu olduğunu belirterek, ağaçları ve doğayı çok sevdiğini dile getirdi.

Öğrencilerden Ali Halit Merdin ise ilk defa ağaç diktiği için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, oksijen kaynağı ağaçların insanlar için önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
