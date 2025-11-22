Haberler

Minik Öğrenciler Geleneksel Türk Sanatlarıyla Buluşuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de bir okul öncesi öğretmeni, öğrenci ve ailelerini geleneksel Türk sanatlarıyla buluşturan bir proje başlattı. Proje kapsamında ebru ve diğer sanat dallarıyla yapılan atölyeler sayesinde hem çocukların sanatsal bakış açıları gelişiyor hem de kültürel mirasları öğreniyorlar.

İzmir'de okul öncesi öğretmeninin başlattığı projede minik öğrenciler ve aileleri, ebru başta olmak üzere geleneksel Türk sanatlarını öğreniyor, birlikte sanat çalışmaları yapıyor.

Konak ilçesindeki Yapıcıoğlu İlkokulu'nda görevli okul öncesi öğretmeni Başak Yılmaz, hem geleneksel Türk mirasını gelecek nesillere aktarmak hem de çocukların sanatsal bakış açısını geliştirmek amacıyla "Çocuk Kalbinden Türk Sanatına: Okul Öncesi Eğitimde Geleneksel Sanatlarla Kültürel Mirasın Aktarımı" isimli proje yürütüyor.

Bu kapsamda geçen eğitim öğretim yılında yaş grubuna uygun, motor becerilerini destekleyen sanatsal etkinliklerden oluşan bir kitap tasarlayan Yılmaz, kitabı 12. sınıf grafik tasarımı öğrencisinin çizimleriyle destekledi.

Yılmaz, bu eğitim öğretim yılı başında çocukların öğrendiklerini pekiştirmesi için projesine aileleri de dahil etti. Her ay düzenlenen atölyelerde öğrenciler ve ebeveynleri birlikte geleneksel sanat çalışmaları yapıyor.

Bu atölyeler sayesinde çocuklar kültürel mirası aileleriyle birlikte öğreniyor, aynı zamanda aile bağları güçleniyor.

"Köklerini tanıyorlar"

Okul öncesi öğretmeni Başak Yılmaz, AA muhabirine öğrencilerin geleneksel Türk sanatlarıyla geç tanıştığını ve bunun kültürel aidiyet gelişiminde eksiklik oluşturduğunu söyledi.

Projenin çıkış noktasının bu ihtiyacı karşılamak olduğunu belirten Yılmaz, milli kültürü, kökleri ve değerleri küçük yaş grubuna tanıtmak amacıyla çalıştığını dile getirdi.

Öğretmen Yılmaz, etkinlik kitabını hazırlama sürecinde detaylı bir planlamayla ilerlediğini ifade ederek, "Minyatür, tezhip, çini ve ebru sanatları soyut olduğu ve detay gerektirdiği için çocuklara bunları anlatmanın yaratıcı yollarını düşünmeye başladım. Bunun üzerine araştırmalar yaptım ve ortaya bir kitap çıktı. Bu kitabı da lisede grafik tasarım öğrencisi Elif'ten destek alarak yaptık. Bu çizimlerin hepsini basite indirgedik ve çocuklarımıza somut bir örnek oluşturduk." diye konuştu.

Aile Yılı olması nedeniyle projeye aileleri de dahil ettiklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aile eğer iyi bir şekilde gelişirse çocuklarıyla beraber çok daha mutlu şekilde yaşar. O yüzden ailelerimizle birlikte atölyeler yapmaya başladık. Bu ay ebru atölyemiz vardı. Aileler buraya çocuklarıyla geliyorlar, ebru çalışması yapıyorlar. Yaparak, yaşayarak somut olarak deneyimliyorlar. Bu şekilde çocukların çok mutlu olduğunu düşünüyorum.

Çocuklarda ülkemize, kültürlerine karşı aidiyet duyguları gelişiyor, köklerini, kültürel mirasımızı tanıyorlar. Buradaki çoğu anne belki de daha önce bu sanatı hiç yapmadılar. Onlar da çocuklarıyla beraber 4-6 yaş grubunda ilk kez bunu deneyimleme fırsatı buldular."

Atölyeye katılan velilerden Hazal Can da ilk defa ebru yaptığını ve etkinliğin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Çocuğuyla birlikte anı biriktirdiğini vurgulayan Can, "Çocuklarla beraber eğlenmiş olduk. Kendi kültürümüz ve geleneklerimizi yapmak güzel oldu. Çocuğum da bu etkinliklerden sonra renkleri daha iyi tanıdı, estetik duygusu gelişti. İçindeki yetenek ortaya çıktı. Kendisini daha öz güvenli hissetti. Bunları görmesi okulu daha çok sevmesini sağladı." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden 5 yaşındaki Reyyan Erdoğan da annesiyle birlikte etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu anlatarak, "Boyaları kullandık, çizim yaptık ve şekil verdik. Ablam da bizimle geldi. Okula gelmeyi çok seviyorum, ilk defa böyle bir etkinlik yaptım." dedi.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...

Acılı aile sessizliğini bozdu! Eldeki tek delil...
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz

İttifakın küçük ortağı, "Öcalan" çıkışıyla köprüleri attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.