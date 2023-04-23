ORDU'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla kutlandı. Kutlama programı kapsamında minik öğrenciler, babaları ve dedeleriyle dans etti. Duygusal anların yaşandığı kutlamada çocukların ve velilerin performansı ayakta alkışlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ordu'da da coşkusuyla kutlandı. Kentte ilk tören Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu'nun anıta çelenk koyduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Havanın yağışlı olması nedeniyle kutlamalar Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda devam etti. Altınordu Haki Yener İlköğretim Okulu tarafından hazırlanan programda öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Program kapsamında ana sınıfı ve 1'inci sınıflardan oluşturulan bir grup öğrenci, babaları ve dedeleriyle dans etti. Duygusal anların yaşandığı kutlamalarda çocukların ve velilerinin performansı ayakta alkışlandı. Programda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Zeynep Sare Balakar da "Çok heyecanlandım. İlk defa çok iyi dans ettim babamla. 23 Nisan bize bayramımızı hissettiriyor" diye konuştu.