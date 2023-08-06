Minik kızın motosikletteki tehlikeli yolcuğu kamerada

Ankara'da motosikletin arka kısmında korunmasız bir şekilde seyahat eden çocuğun tehlikeli yolcuğu kameralara yansıdı. Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, bir yakını ile birlikte motosiklette kasksız ve ekipmansız yolculuk eden kız çocuğu, trafikte yürekleri ağızlara getirdi. Kendi canı ile çocuğun canını tehlikeye atan sürücünün duyarsız hareketi ise 'pes' dedirtti. Korku dolu o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.