ŞANLIURFA (İHA) - Minik iklim muhafızları iş başında

En çok atık malzeme toplayan sınıflara ödül

Minik öğrencilerden büyük proje

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da minik iklim muhafızları, okullarında hayata geçirilen bir projeyle evlerinden aldıkları atık kağıt ve plastikleri geri dönüşüme kazandırıyor. Projeyle okula en çok atık malzeme götüren sınıflara ay sonunda çeşitli ödüller verilecek.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Cengiz Topel İlkokulunda hayata geçirilen proje sayesinde öğrencilerin evlerindeki kağıt ve plastikleri geri dönüşüme kazandırmaları sağlanıyor. Kendilerini iklim muhafızları olarak adlandıran öğrenciler, evlerindeki atık kağıt ve plastikleri okula götürüyor. Poşet ve torbalar içerisinde okula götürülen atık malzemeler, öğretmenler tarafından tartıldıktan sonra ağırlıkları deftere not ediliyor. 6 ve 11 yaş arasındaki öğrenci gruplarını kapsayan projede 15 Marttan itibaren 2 buçuk ton atık kağıt ve plastik toplandı. Toplanan atıkların ay sonunda geri dönüşüm istasyonlarına gönderileceği öğrenilirken en çok malzeme getiren ilk 3 sınıfa çeşitli ödüllerin verileceği belirtildi.

Her biri bir iklim muhafızı

Görevlerinin çevreyi ve iklimi korumak olduğunu ifade eden İklim Muhafız Mihriban, bunun için atıkları geri dönüşüme kazandırdıklarını belirtti. İklim Muhafızı Enes ise, kendilerinin doğayı koruyan, çevreyi koruyan iklimi koruyan muhafızlar olduklarını belirterek, kağıt ve pil atıkları biriktirip geri dönüşüme kazandırdıklarını ifade etti.

İlk 3 sınıfa ödül

Kaynakları dikkatli kullanmaları gerektiğini söyleyen Müdür Yardımcısı Aziz Aydın, "Okulumuzda geri dönüşüm kampanyası oluşturduk. Bu kampanyada öğrencilerimiz evlerindeki, sokaklardaki kağıt atıkları, plastik atıkları okula getirip bizlere teslim ediyorlar. Biz de bu atıkları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Okula en çok atık teslim eden sınıfları ay sonunda belirliyoruz ve ilk üçe giren sınıflarımızı ödüllendireceğiz" diye konuştu.

Okul yönetimi tarafından 15 Mart itibariyle hayata geçirilen projeyle öğrencilerin kaynakları verimli kullanmaları ve çevreyi koruma bilincine sahip olmaları amaçlanıyor.