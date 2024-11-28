Üye Girişi
Haberler
Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

 Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtı grup 32 bölgeyi ele geçirdi, 10 bin sivil evlerini terk etti

 Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var?

O sözler Cübbeli'ye mi?

Minik Fırçalar Büyük Hayaller Projesi ile Yetenekli Öğrenciler Keşfediliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, 'Minik Fırçalar Büyük Hayaller Projesi' ile yetenekli öğrencileri keşfetmeyi ve resim alanında desteklemeyi amaçladıklarını açıkladı. Proje, ilkokul 3. sınıftaki 630 öğrenciyi kapsıyor.

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, "Minik Fırçalar Büyük Hayaller Projesi" kapsamında yetenekli öğrencileri keşfetmeyi hedeflediklerini söyledi.

Davu, yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Minik Fırçalar Büyük Hayaller Projesi"ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilere estetik bakış açısı, çok yönlü gelişimlerini desteklemek, resim alanında yetenekli öğrencileri keşfetmek ve bu öğrencilerin gelişimlerine olanak sağlayacak öğrenme ortamları oluşturmanın amaçlandığını anlatan Davu, "Proje, ilkokul 3. sınıftaki 630 öğrenciyi kapsıyor. Kasım ve aralık aylarında uygulanan proje süreci yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, sonrasında resim performans aşaması, devamında seçilen yetenekli öğrenciler için kurs planlaması ve bu öğrencilerin çizim ve resim alanlarında kurs almaları şeklinde alacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
img

Muhtarın yerine kayyum atandı
img

Bitirdiği transferi canlı yayında açıkladılar
img

Toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji'den İstanbul kar yağışı uyarısı! Suriye Milli Ordusu kimdir? DEPREM NEREDE OLDU? 28 Kasım son deprem raporları! MARAŞ'TA DEPREM! Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 28 Kasım Maraş'ta nerede deprem oldu? Seda Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Bakan hangi dizi ve filmlerde oynadı? Sosyal medyaya yaş sınırı mı geliyor? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube yaş sınırı ne olacak? Az önce deprem mi oldu? 28 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Didem Kınalı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı biyografisi! Gültekin Uysal kimdir? Halk Tv konuğu Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli? Gültekin Uysal biyografisi! Masterchef 28 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.