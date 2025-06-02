Minik Elif Azra İçin Gökyüzüne Binlerce Balon Bırakıldı

Minik Elif Azra İçin Gökyüzüne Binlerce Balon Bırakıldı
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Gaziantep'te karaciğer kanseriyle mücadele eden minik Elif Azra'ya moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte, yüzlerce pembe balon gökyüzüne bırakıldı. Etkinliğe katılanlar, Elif Azra'ya destek olmak için bir araya geldi.

Binlerce balon minik Elif Azra için gökyüzüne bırakıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te karaciğer kanseriyle mücadele eden minik Elif Azra ve diğer çocuklara moral vermek için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

Gaziantep'te yaşayan ve karaciğer kanseriyle mücadele eden Yusuf Yeniçeri ve Berna Yeniçeri çiftinin 5 yaşındaki kızı Elif Azra için "Elif Azra'ya Umut Ol" başlığıyla moral etkinliği düzenlendi. Kanserle zorlu mücadele veren Elif Azra amcası Ahmet Yeniçeri'nin sosyal medyada yaptığı "Elif Azra'ya moral için balon uçurmak istiyoruz. Siz de gelir misiniz?" çağrısı üzerine üniversite öğrencileri harekete geçti. 5 yaşındaki Elif Azra'nın tedavi gördüğü hastane önünde düzenlenen balon şenliğine yüzlerce vatandaş katıldı. Pembe rengine özel ilgisi olan Elif Azra için saat 18.00'de gökyüzüne yüzlerce pembe balonun bırakıldı. Düzenlenen etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

"Kızımın mutluluğu için daha fazla şey yapmak isterdim"

Düzenlenen etkinliğe katılan ve kızlarını mutlu eden binlerce vatandaşa teşekkür eden Elif Azra'nın annesi Berna Yeniçeri, "Buraya katılan insanlar kızımı güldürdüler mutlu ettiler. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu mutluluk bize yeter. Gelen herkese teşekkür ederim. Kızımın mutluluğu için daha fazla şey yapmak isterdim ama bu bile yeter" dedi.

"Kızımın yüzü güldü"

Yapılan etkinliğin hem kendilerine hemde kızlarına moral verdiğini ifade eden Yusuf Yeniçeri, "Kardeşimin hazırladığı bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Bir nebze de olsa yüzümüz güldü. Kızımın yüzü güldü. Bunun yanı sıra burada yatan çocuk hastalarımızın yüzü güldü" ifadelerini kullandı.

"Elif azra'yı umut'u olmak için buraya geldik"

Bu etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Rümeysa Özzaman, "Elif Azraya ve diğer tüm kanser hastası çocuklara umut olmak en azından mutluluk vermek için buraya geldik. Yapabildiysek ne mutlu bize devamının gelmesini diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - Güncel
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