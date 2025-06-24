Minik Derin'den Hayvanseverlik Örneği: Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'dan dedesiyle Edirne'ye alışverişe gelen 10 yaşındaki Derin Özdemir, ağaçta mahsur kalan bir yavru kediyi dedesiyle birlikte kurtardı. Dede ve torununun bu güzel yardımı çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

Bulgaristan'dan dedesiyle alışverişe gelen Minik Derin'den örnek davranış: Ağaçta mahsur kalan kediyi dedesiyle birlikte kurtardı

EDİRNE - Bulgaristan'dan dedesi ile birlikte Edirne'ye alışverişe gelen 10 yaşındaki Derin Özdemir'in ağaçta sıkışan bir yavru kediyi fark ederek dedesinin yardımıyla onu kurtarması yürekleri ısıttı.

Bulgaristan'ın Hasköy iline bağlı Ortaköy kasabasında yaşayan Mümin Güler okulların kapanmasının ardından yaz tatili için İstanbul'dan gelen 10 yaşındaki torunu Derin Özdemir ile birlikte Edirne'ye alışverişe geldi. Kentin en işlek noktalarından Saraçlar Caddesi'nde ağaca tırmandığı sırada mahsur kalan yavru kediyi gören minik Derin, onu kurtarmak için dedesinden yardım istedi.

Dede-torun el ele verip yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı

Derin'i kucağına alarak ağaca uzatan dede Mümin Güler, daha sonra kendisi de elini uzatarak yavru kediyi ağaçtan indirdi. Ağaç dallarının arasına sıkışan yavru kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Dede-torun el ele verip yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarma anları hem duygulandırdı hem de takdir topladı.

Yavru kediyi kurtarmanın mutluluğunu yaşayan Derin Özdemir, hayvan sevgisi ile takdir topladı.

Yavru kedinin yeniden özgürlüğüne kavuştuğu o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Küçük Derin'in hayvan sevgisi ve duyarlılığı, görenlerin takdirini topladı.

Yavru kedi özgürlüğüne kavuştu, Derin'in yüzünde ise tarifsiz bir mutluluk vardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - Güncel
Adana'daki 4.5'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren uyarı

Adana depreminin ardından Naci Görür'den endişelendiren uyarı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor

Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
Ateşkes muamması! İsrail füze atıldı dedi, İran kabul etmedi

Ateşkes bozuldu mu? İsrail ve İran'dan kafa karıştıran açıklamalar
İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

Ateşkese dakikalar kala şehre bomba yağdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.