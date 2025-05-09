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Minik bilim insanlarının projeleri yoğun ilgi gördü
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Minik bilim insanlarının projeleri yoğun ilgi gördü Ortaokul öğrencileri atık malzemelerden eserler üretti Ankara'da bir ortaokulda teknoloji tasarım sergisinde öğrenciler atık malzemelerden tasarım yaptı.

Minik bilim insanlarının projeleri yoğun ilgi gördü

Ortaokul öğrencileri atık malzemelerden eserler üretti

ANKARA - Ankara'da bir ortaokulda teknoloji tasarım sergisinde öğrenciler atık malzemelerden tasarım yaptı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şehit Kadir Yalçın Ortaokulu'nda Teknoloji Tasarım sergisi düzenlendi.

Sergide 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin atık malzemelerden ürettiği doğayla ilgili tasarımlar ile mimari ve tarihi eserler yer aldı.

Ayrıca öğrencilerin tasarım programlarından yaptıkları dergiler ve canlandırdıkları ünlü sanatçılar sergide misafirlerle buluşturuldu.

Düzenlenen sergi öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yoğun ilgi gördü.

Okul Müdürü Seyfettin Gül, serginin öğrenci ve öğretmenlerin 1 yıllık emeğinin ürünü olduğunu söyleyerek, "O kadar güzel eserler çıkarmışlar ki, ben onları seyrederken ne kadar ruhlarının zengin, derin, kalplerinin ne kadar güzel olduğunu tuvallere, resimlere o kadar güzel nakşetmişler ki görsel sanatlarıyla" dedi.

"Çocuklara sevgiyle yaklaşmak gerekiyor"

Öğrencilerin gönlüne dokunduklarında iyi işler ortaya koyduklarını dile getiren Gül ailelere büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, "Çocuklara, evlatlarımıza diyorum, sevgiyle yaklaşınca neler yapıyorlarmış görüyorsunuz" diye konuştu.

Teknoloji Tasarım Dersi Öğretmeni Gülten Ak ise, öğrencilerin doğadan mimariye ve tarihi eser tasarımları yaparak el becerilerinin de geliştiğini aktararak, "İlk önce biraz tedirgin davranıyorlar. Ama çok güzel ürünler ortaya çıktıkça onlar da daha bir heyecanlı ve daha güzel çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TOLGA BAŞER - Güncel
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