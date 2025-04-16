Minik Aras'ın Polis Hayali Gerçek Oldu

Epilepsi hastası minik Aras'ın hayali gerçek oldu

BARTIN - Bartın'da 3 yıldır epilepsi tedavisi gören 4 yaşındaki Aras Ergün'ün hayali gerçek oldu. Polis ağabeyleri ile resim çekilen küçük Aras, polis aracıyla da şehir turu attı.

Bartın'da yaşayan Onur Ergün'ün sık sık titreme krizleri geçiren 4 yaşındaki oğlu Aras'a, 1 yaşında epilepsi teşhisi konuldu. 3 yıldır tedavisi süren Aras, tedavisi için sürekli gittiği Ankara ve Zonguldak'ta gördüğü polislere büyük hayranlık duymaya başladı. Her seferinde babasına polis aracına binmek istediğini söyleyen minik Aras'ın hayali gerçek oldu. Ailenin ricasını geri çevirmeyen Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal'ın talimatı ile küçük Aras polis devriye aracına binerek tur attı. Polis ağabeyleri ile fotoğraf çekilen Aras, devriye aracıyla gezerken zaman zaman da sirene bastı.

Turun sonunda ise küçük Aras ve babası, polis ekiplerine ve Emniyet Müdürü Ünsal Hayal'e teşekkür etti.

(SD-SD-SO-Y)