MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIP KAÇTIĞI 6 YAŞINDAKİ RİYAL AĞIR YARALANDI Güncel Haberler DİYARBAKIR'da yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Riyal Kaya'ya (6) çarparak kaçtı. DİYARBAKIR'da yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Riyal Kaya'ya (6) çarparak kaçtı. Kazada Riyal ağır yaralanırken, polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesindeki Cemiloğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Riyal Kaya'ya, 21 M 0111 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Henüz ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden kaçarken, Riyal ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Riyal, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bağlar Güncel Haberler

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