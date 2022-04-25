Minibüsün yakıt deposundan 104 kilo kaçak bal çıktı - Haberler

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Minibüsün yakıt deposundan 104 kilo kaçak bal çıktı

Demirören Haber Ajansı - Nurbay Usta - Güncel
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Minibüsün yakıt deposundan 104 kilo kaçak bal çıktı

ARTVİN'de Sarp Sınır Kapısı'nda, bir minibüsün yakıt deposundaki özel bölmeye gizlenerek yurda kaçak yolla sokulmaya çalışılan 104 kilogram bal ele geçirildi.

ARTVİN'de Sarp Sınır Kapısı'nda, bir minibüsün yakıt deposundaki özel bölmeye gizlenerek yurda kaçak yolla sokulmaya çalışılan 104 kilogram bal ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan Gürcistan uyruklu N.I. yönetimindeki GF 547 GG plakalı minibüste arama yaptı. X-Ray taramasından geçirilerek detaylı aramaya alınan minibüsün yakıt deposunda oluşturulan bölmelere gizlenen 104 kilo kaçak bal bulundu. Sürücü gözaltına alınırken, piyasa değeri 47 bin lira olan kaçak ballara el konuldu.


Demirören Haber Ajansı / Nurbay Usta - Güncel

Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Güncel, Haberler

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