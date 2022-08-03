Minibüsün üstünde tehlikeli yolculuk kamerada: Sosyal medya için canını tehlikeye attı

Arnavutköy'de hatlı bir yolcu minibüsünün üstüne çıkan genç, kilometrelerce yolculuk yaptı. Şoförü tepkisi üzerine aracın tepesinden inerek içeri giren genç, camdan atlayarak kaçtı. Genç o tehlikeli yolculuğu ve kaçtığı anları da sosyal medyada paylaştı.

Arnavutköy'de sosyal medya videosu hazırlayan bir genç, yolcu minibüsünün üzerine çıkarak kilometrelerce yolculuk yaptı. Yolculuk sırasında gencin zaman elektrik tellerine yaklaştığı görüldü. Çevredeki vatandaşların da şaşkınlıkla izlediği yolculuk yürekleri ağza getirdi. Zaman zaman tehlikeli anlar geçiren genç, yolculuğun sonunda minibüs şoförünün tepkiyle karşılaştı. Şoför tarafından araca alınan genç, fırsatını bulunca camdan atlayarak kaçtı. Yolcu minibüsünün üzerine kilometrelerce yolculuk eden genç bu anları da sosyal medyada paylaştı. Öte yandan gencin daha önce yine sosyal medya için metrobüsün üzerinde yolculuk yaptığı öğrenildi.

(Batuhan Toprak - İHA)