MİNİBÜSÜN TORPİDOSUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

RİZE'de, kapısı açıkken içerisine girdiği minibüsün torpidosuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Kent merkezinde esnaf olan Abdurrahman Sayın, kapısını açık bıraktığı minibüsüne bindiğinde torpidodan kedi sesi duydu. Kediyi bulunduğu yerden çıkarmakta başarılı olamayan Sayın, aracı ile Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne giderek yardım istedi. İtfaiye erleri, aracın torpido kısmından bazı bölümleri sökerek, kediyi çıkarmak için çalışma başlattı. 1 saat süren çalışma sonunda yavru kedi, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Saldırgan tavırları ile itfaiye erlerini korkutan yavru kedi, çevreden uzaklaşarak gözden kayboldu.

'ARACI İTFAİYEYE GETİRDİM'

Kedi sesini duyunca ne yapacağını şaşırdığını söyleyen Abdurrahman Sayın 'Arabayı çalıştırdığımda kedi sesi gelmeye başladı. Aracı durdurup dinlediğimde torpidodan geldiğini farkettim. Kaçırmaya çalışsam da sonuç alamadım. Aracı İtfaiye Müdürlüğü'ne getirdim. Arkadaşlar sağolsun bayağı uğraştılar, her yeri söktüler. Sonunda kediyi çıkarmayı başardılar' dedi.