Minibüsün kapılarını kapatıp, üniversiteli kıza cinsel saldırıya kalkıştı (2) Güncel Haberler TUTUKLANDISakarya'nın Erenler ilçesinde, üniversite öğrencisi Merve K.'ya (22) minibüsün içerisinde cinsel saldırı girişiminde bulunup, daha sonra da darbeden Serdar Serkan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. TUTUKLANDI Sakarya'nın Erenler ilçesinde, üniversite öğrencisi Merve K.'ya (22) minibüsün içerisinde cinsel saldırı girişiminde bulunup, daha sonra da darbeden Serdar Serkan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Sakarya Erenler Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Minibüsün kapılarını kapatıp, üniversiteli kıza cinsel saldırıya kalkıştı (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.