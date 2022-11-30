Minibüsün kapılarını kapatıp, üniversiteli kıza cinsel saldırıya kalkıştı (2)
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TUTUKLANDISakarya'nın Erenler ilçesinde, üniversite öğrencisi Merve K.'ya (22) minibüsün içerisinde cinsel saldırı girişiminde bulunup, daha sonra da darbeden Serdar Serkan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, üniversite öğrencisi Merve K.'ya (22) minibüsün içerisinde cinsel saldırı girişiminde bulunup, daha sonra da darbeden Serdar Serkan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel