Minibüsün İçinden İnşaat Malzemesi Çalan Hırsız, Güvenlik Kamerasını da Çaldı

ADANA'da camını kırdığı park halindeki minibüsün içinden inşaat malzemesi çalan kimliği belirsiz şüpheli, daha sonra da aracın tavanına çıkarak duvardaki güvenlik kamerasını alıp kaçtı. Hırsızlık anı, başka güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, 6 Şubat saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıtçı görünümlü kimliği belirsiz kişi, park halindeki minibüsün penceresinin camını kırıp içeri girdi. Şüpheli, içerideki inşaat malzemelerini çalıp, yanında getirdiği hurda arabasına yükledi. Daha sonra minibüsün tavanına çıkan şüpheli, yönü kendisine bakan duvardaki güvenlik kamerasını çalıp kaçtı. Hırsızlık anı, farklı açılardaki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Araç sahibinin şikayeti üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.