Minibüsün Çarptığı Yaya Yaşamını Yitirdi

ORDU'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada minibüsün çarptığı Ahmet Gürtepe (51), 29 günlük yaşam savaşını yitirdi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca an be an kaydedildi.

Kaza, 4 Mayıs'ta ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cihad Sokak'ta meydana geldi. Muhammet Emin Yaşar (21) kontrolündeki 52 DM 508 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Gürtepe'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gürtepe, ambulansla götürüldüğü Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gürtepe, tüm müdahalelere rağmen 29 günlük yaşam savaşını kaybetti. Gürtepe'nin ölümünün ardından minibüs sürücüsü Muhammet Emin Yaşar ise gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi personeli olan Ahmet Gürtepe'nin cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Çatalpınar ilçesine bağlı Karahamza Mahallesi'ne götürüldü. Gürtepe için Belen Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gürtepe, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)