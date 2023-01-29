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Minibüsün çarptığı otomobilden savrulup, aracının altında kaldı; o anlar kamerada

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Minibüsün çarptığı otomobilden savrulup, aracının altında kaldı; o anlar kamerada

DİYARBAKIR'da, yolcu minibüsünün çarptığı otomobilden savrulan sürücü, kendi aracının altında kaldı.

DİYARBAKIR'da, yolcu minibüsünün çarptığı otomobilden savrulan sürücü, kendi aracının altında kaldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. Yolcu minibüsü, yan yoldan çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, çevresinde dönerken, sürücü de açılan kapıdan yola savruldu. Sürücü ardından otomobilin altında kaldı. Kazada sürücü, ağır yaralanırken, bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yenişehir Güncel Haberler

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