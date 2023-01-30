MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEN SAVRULUP, ARACIN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ Güncel Haberler DİYARBAKIR'nın Yenişehir ilçesinde yolcu minibüsün çarptığı otomobilden savrulup, araç altına girerek ağır yaralanan Abdulhadi Gezer (82), hayatını kaybetti. DİYARBAKIR'nın Yenişehir ilçesinde yolcu minibüsün çarptığı otomobilden savrulup, araç altına girerek ağır yaralanan Abdulhadi Gezer (82), hayatını kaybetti. Minibüs şoförü A.B. de gözaltına alınıp, tutuklandı. Kaza, dün sabah saatlerinde Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil çevresinde dönerken, sürücü Abdulhadi Gezer açılan kapıdan yola savruldu. Daha sonra otomobilin altına giren Gezer, ağır yaralandı. Abdulhadi Gezer ambulansla hastaneye kaldırılırken, minibüs şoförü A.B. gözaltına alındı. Tedaviye alınan Abdulhadi Gezer, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Gezer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen minibüs şoförü A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA) DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)- HABER KODU: 29.01.2023 - Haber Kodu : 230129066 Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yenişehir Tragger Güncel Haberler

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