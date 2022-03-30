MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI ESRA YARALANDI; KAZA KAMERADA

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Esra Şeyma Güneş (7) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İ.Ü. yönetimindeki 42 AJV 219 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Esra Şeyma Güneş'e çarptı. Kazada Güneş, yaralandı. İlk müdahalesi çevredekiler tarafından yapılan Esra Şeyma Güneş, çağırılan ambulansla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güneş, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan sürücü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.