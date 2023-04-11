Minibüsün çarptığı Elif Seyran toprağa verildi (2)

SÜRÜCÜ SERBESTTurgutlu ilçesinde Elif Seyran Kulçak'a çarpıp ölümüne neden olan belediye aşevi minibüsünün şoförü Serkan Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

SÜRÜCÜ SERBEST

Turgutlu ilçesinde Elif Seyran Kulçak'a çarpıp ölümüne neden olan belediye aşevi minibüsünün şoförü Serkan Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Serkan Ç.'nin savcıya verdiği ifadede, "Minibüse binerken, aracın önünü kontrol ettim. Kesinlikle kimse olduğunu görmedim. Kusurumun olmadığını düşünüyorum" dediği öğrenildi.