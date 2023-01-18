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MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÖLDÜ

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Nizamettin G. (40) yönetimindeki 10 AAC 640 plakalı minibüs, iddiaya göre elektrikli bisikletle karayoluna aniden giriş yapan Suriye uyruklu Mustafa Ubeydet'e (25) çarptı. Kazanın şiddetiyle bisikletiyle 30 metre savrulan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırılan Ubeydet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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