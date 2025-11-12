Minibüsün Çarptığı 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada minibüsün çarptığı 4 yaşındaki Derman Görel, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde minibüsün çarptığı Derman Görel (4) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta meydana geldi. Y.K.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen minibüs, Derman Görel'e çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Görel, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Görel, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Polis, minibüs sürücüsü Y.K.'yı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
