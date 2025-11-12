Haberler

Minibüsün Çarptığı 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Minibüsün Çarptığı 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada minibüsün çarptığı 4 yaşındaki Derman Görel, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde minibüsün çarptığı Derman Görel (4) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta meydana geldi. Y.K.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen minibüs, Derman Görel'e çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Görel, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Görel, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Polis, minibüs sürücüsü Y.K.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti

Duayen sanatçı doğum gününde hayata veda etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
Zeki Çelik'e dev talip! Milli yıldızımız ile takım arkadaşı olabilir

Zeki Çelik'e dev talip! Milli yıldızımız ile takım arkadaşı olabilir
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
TFF'den bahis soruşturması için yeni açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi

Bahis soruşturmasında yeni gelişme: 47 futbolcu hakkında karar
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Sarıyer'deki 480 milyon lira değerindeki 2 villanın usulsüz olarak 'İmamoğlu İnşaat' şirketine devredildiği iddiası

İBB iddianamesinden 2 adet villa da çıktı! Değerleri dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.