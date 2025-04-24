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Minibüsün Çarptığı 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Minibüsün Çarptığı 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir minibüsün bisikletli bir çocuğa çarpması sonucu 13 yaşındaki M.M.Ç. hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde minibüsün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

M.F.U. yönetimindeki 42 AYB 698 plakalı minibüs, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bisikletli M.M.Ç'ye (13) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cenazesi morga kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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