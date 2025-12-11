Haberler

Minibüsün çarptığı 10 yaşındaki Miraç toprağa verildi

Güncelleme:
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, okul çıkışında caddeden karşıya geçerken minibüsün çarptığı ilkokul öğrencisi Miraç İslam Efe (10), toprağa verildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, okul çıkışında caddeden karşıya geçerken minibüsün çarptığı ilkokul öğrencisi Miraç İslam Efe (10), toprağa verildi. Minibüs sürücüsü H.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Arapçeşme Mahallesi, Şehit Oktay Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkıp eve giderken yolun karısına geçmeye çalışan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Miraç İslam Efe'ye H.T. yönetimindeki 41 T 8279 plakalı personel servisi minibüsü çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü, darbedilme korkusuyla olay yerinin bir alt sokağına kaçıp 112'ye ihbarda bulundu. Ağır yaralanan Miraç İslam Efe, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü H.T. ise gözaltına alındı.

OKULDAN ARKADAŞLARI TABUTU BAŞINDA DUA ETTİ

Miraç İslam Efe'nin cenazesi, hastane morgundan ailesi tarafından alındıktan sonra Gebze ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'ne getirildi. Çocuğun cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gebze Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Miraç İslam Efe'nin babası İbrahim Efe, annesi Hülya Efe ve diğer üç kardeşi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Çocuğun okuldan arkadaşları tabutu başında dua etti.

Öte yandan Miraç İslam Efe'nin ölümüne neden olan minibüs sürücüsü H.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. H.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
