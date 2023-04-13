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MİNİBÜSTEN 251 BİN UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI, 'DAYANAMADIM, ÇALDIM' DEDİ

Güncel Haberler

ADANA'da polisin durdurduğu minibüste yapılan aramada 251 bin 776 uyuşturucu hap ele geçirildi.

ADANA'da polisin durdurduğu minibüste yapılan aramada 251 bin 776 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.B. (29), ifadesinde, "Kolileri bir yerde gördüm. Dayanamadım ve çaldım" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, batı kentlerinden gelen bir minibüsü, Pozantı ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu. Minibüste yapılan aramada, koliler halinde paketlenmiş toplam 251 bin 776 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü H.B. gözaltına alındı. Züccaciyeci olduğu belirtilen H.B., polisteki ifadesinde, "Kolileri bir yerde gördüm. Dayanamadım ve çaldım" dedi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edine H.B., mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Pozantı Güncel Haberler

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