Minibüste cinsel tacizde bulunan sanığa 24 yıl hapis cezası

Genç kıza minibüste cinsel taciz dehşetinde karar: Sanık 24 yıl hapse çarptırıldı

SAKARYA - Sakarya'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüste 21 yaşındaki kızın ellerini bağlayıp cinsel saldırı teşebbüsünde bulunarak darp ettiği öne sürülen sanık hakkında mahkeme heyeti çeşitli suçlardan 24 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sakarya'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüste 21 yaşındaki kızın ellerini bağlayıp cinsel saldırı teşebbüsünde bulunarak darp ettiği öne sürülen sanığın davasına devam edildi. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, sanık tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, müşteki ve Sakarya Barosu avukatları ile sanık avukatı salonda hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından duruşma başladı. 'Cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan 9 yıldan az olmamak kaydıyla, 'cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıldan 10 yıl 6 aya ve 'tehdit' suçundan 9 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemiyle yargılanan sanık son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada karar veren mahkeme heyeti sanık hakkında mahkeme, 'Cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan 13 yıl 4 ay, 'cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' 9 yıl, 'tehdit' suçundan ise 1 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 24 yıl cezaya çarptırılmasına karar verdi.