Minibüsle kamyonet çarpıştı; 9 tarım işçisi yaralandı

AYDIN'ın Nazilli İlçesinde kamyonet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 9 tarım işçisi yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Denizli-Aydın Karayolu üzeri Şehit Fehmi Şahin Kavşağı'nda meydana geldi. Yaralıların, sağlık durumunu iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AYDIN'ın Nazilli İlçesinde kamyonet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 9 tarım işçisi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Denizli-Aydın Karayolu üzeri Şehit Fehmi Şahin Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Musa Gezerler yönetimindeki 07 TDC 04 plakalı kamyonet, kavşakta Mehmet Özalp Bulvarı'na dönmek isteyen Engin Yıldız yönetimindeki 09 P 1526 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.Kazada minibüs içerisinde bulunan tarım işçileri yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 tarım işçisi olay yerine gelen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, sağlık durumunu iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.