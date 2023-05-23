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Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü, kurtarılamadı

Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü, kurtarılamadı

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AKSARAY'da, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Sezgin Kara (17), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

AKSARAY'da, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Sezgin Kara (17), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 21 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Aksaray -Konya kara yolu Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Ehliyetsiz Sezgin Kara yönetimindeki plakasız motosiklet, Sergen Karacaer'in (27) kullandığı 68 BK 010 minibüsle çarpıştı. Başında kask bulunmayan motosiklet sürücüsü Kara yola savrulup yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kara, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sezgin Kara, bugün doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Kazadan sonra ifadesi alınıp serbest bırakılan minibüs sürücüsü Sergen Karacaer hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Sultanhanı Aksaray Güncel Haberler

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