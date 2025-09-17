Haberler

Minibüsle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada, 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Rıza Efe Kömür hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Rıza Efe Kömür (17), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Rıza Efe Kömür, kullandığı 59 AKG 142 plakalı motosikletle kırmızı ışık yanan ve bariyeri kapalı olan hemzemin geçitten geçti. Bu sırada karşı taraftaki yolda seyir halinde olan Necati K. yönetimindeki 59 ALY 916 plakalı minibüs, motosiklete çarptı. Savrulan motosikletten düşen Kömür, yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kömür, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rıza Efe Kömür, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, minibüs sürücüsü Necati K.'yi gözaltına aldı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
