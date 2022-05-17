MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI - Haberler

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MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

GAZİANTEP'te, önündeki minibüse çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

GAZİANTEP'te, önündeki minibüse çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep Adliyesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Karagöz, kask kullanmadan plakası öğrenilemeyen motosikleti ile önünde ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen motosikletten yola savrulan Karagöz, ağır yaralandı. Karagöz, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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