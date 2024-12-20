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Minibüs Yaya Çarptı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Minibüs Yaya Çarptı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, servis minibüsünün çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, minibüs sürücüsü polis merkezine götürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsün çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

Yavuzselim Mahallesi Anadolu Caddesi'nde M.A. (56) idaresindeki 41 P 2662 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan E.K'ye (29) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yaya, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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